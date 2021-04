Sabrina Lorre lit Rosa Luxemburg “La Commune trahie par la “République”

Sabrina Lorre inaugure en vidéo une série de lectures de textes de Rosa Luxemburg, le premier texte “La Commune trahie par la “République” est disponible.

Sur son blog Médiapart de Dominique Villaeys-Poirré dont nous avons présenté le travail sur Rosa Luxemburg dans un précédent article, vous trouverez deux articles sur ce texte et le travail de Sabrina Lorre.

Rosa Luxemburg avait participé auparavant à la révolution de 1905. Y avait été emprisonnée comme son camarade Leo Jogiches. Une nouvelle fois, la révolution avait été vaincue. Les réflexions de Rosa Luxemburg sur la révolution sont très nombreuses, elles portent sur ce siècle de révolutions qui part de 1789 en passant par 1848 et 1871 : déroulement, cause de leur échec, ce que l’on peut en tirer comme enseignement. De la “République”, elle dit ici que la “République” n’est pas née comme par enchantement de la guerre avec la Prusse, mais de causes bien plus profondes, de la Commune elle-même et d’un siècle de révolution.

La suite sur le blog Médiapart