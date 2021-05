Une sculpture pour la Commune, entretien avec l’artiste Alvaro Parés

Pour les 150 ans de la Commune, le dessinateur et peintre Alvaro Paré s a réalisé une sculpture éphémère dont l’association Faisons Vivre la Commune ! imaginait l’installation dans plusieurs lieux, lors des 72 jours du printemps 2021.

Comme les circonstances en ont voulu autrement, nous sommes allés le rencontrer dans son atelier. Nous en sommes revenus avec des images de sa sculpture éphémère et un entretien qui donneront à voir sa réalisation et à entendre son parcours et ses intentions. Rencontre et discussion entre l’artiste et Éloi Valat, dessinateur, peintre, et Marc Plocki de Faisons vivre la Commune !