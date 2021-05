Les 150 ans de la Commune à Noisy-le-Sec

La ville de Noisy-le-Sec (93) propose, entre le 25 mai et le 12 juin, une série d’événements pour célébrer le 150e anniversaire de la Commune.

Avec pour sous titre Des combats d’hier et d’aujourd’hui, ce sont deux expositions qui sont proposées, une expo de rue sur la Commune et une sur le travail de Raphaël Meyssan Les Damnés de la Commune, dont le film sera diffusé, une conférence avec Mathilde Larrère, la projection du film de Peter Watkins Commune de Paris, 1871 et d’autres initiatives (voir le programme en PDF)

Notons que Noisy-le-Sec est la seule ville de la couronne parisienne qui a décidé de faire de ce 150e anniversaire un événement, avec un encart de la programmation dans le journal municipal.

Toutes les initiatives sont reprises à leur dates dans notre calendrier des événements de la Saison communarde.