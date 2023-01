Visite-lecture de l’expo Insurgé·es avec Michèle Audin

Samedi 28 janvier à 15 h, Musée d’art et d’histoire Paul Éluard de Saint-Denis.

Michèle Audin est l’autrice de nombreux romans sur la Commune, ainsi que du blog macommunedeparis.com. À travers une sélection d’œuvres de l’exposition et la lecture d’extraits de différents textes sur la guerre , les clubs « féminins », les viols pendant la guerre et la Semaine sanglante, et sur l’exil et le retour des communards après l’amnistie, Michèle Audin et Eva Dewalles, médiatrice culturelle, vous guiderons à travers l’exposition.

Textes lus extraits de le Journal officiel, le livre d’Alix Payen , La Semaine sanglante et surtout, finalement, Josée Meunier 19 rue des Juifs.

D'autres rendez-vous à ne pas manquer dans le cadre de cette superbe expo