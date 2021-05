Une expo itinérante « Les Damnés de la Commune »

Une exposition itinérante destinée aux médiathèques, mais pas seulement, sur Les Damnés de la Commune de Raphaël Meyssan est disponible.

Écrite par Bertrand Tillier, historien des images et professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cette exposition dévoile le travail de création des livres et du film et retrace l’histoire de la Commune de Paris.

Pour programmer cette exposition (médiathèques, services d’archives, lieux culturels…)

CONTACT : Sébastien Le Foll, Éditions Delcourt, slefoll@groupedelcourt.com

Exposition légère : 12 panneaux verticaux de 80 x 120 cm (elle n’est pas disponible pour Paris, jusqu’à fin octobre 2021)

Grande exposition : 20 panneaux verticaux de 1 x 2 m (disponible à partir de fin octobre 2021)

Cette exposition est coproduite par les Éditions Delcourt et la mairie du 20e arrondissement, en partenariat avec l’Office du tourisme et des congrès de Paris. Elle sera présentée dans une version augmentée dans le salon d’honneur de la mairie du 20e arrondissement du 4 septembre au 16 octobre 2021.

Vous pouvez voir le film réalisé à l’occasion de sa présentation à la médiathèque François Rabelais de Gennevilliers sur la page du site de Raphaël Meyssan.