Une campagne de vaccination, il y a 150 ans, sous la Commune

Cette affiche de la mairie du XIVe arrondissement qui appelle à vacciner les enfants contre la variole, – la maladie infectieuse qui fait le plus de victimes durant le Siège et la Commune – est un précieux témoignage de l’attention des Communards à la santé de leurs concitoyens.

L’incitation pécuniaire vise à lever les éventuelles réticences. Elle est certainement bienvenue dans nombre de foyers de l’arrondissement. Trois francs correspondant à 60 sous, soit deux jours de solde d’un membre non gradé de la Garde nationale.

Ici, pas d’inscription préalable, ni liste d’attente et des vaccins qui ne semblent pas manquer…

Cet exemplaire en parfait état, conservé par La Contemporaine, est un « bon à tirer » sur lequel les membres de la Commune du XIVe arrondissement ont corrigé à la main la date et la décision de tirage à 500 exemplaires.