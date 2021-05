Un numéro spécial “La Commune n’est pas morte” dans les Nineteenth-Century French Studies

edité par Robert St.Clair and Seth Whidden , University of Nebraska Press .

La revue Nineteenth-Century French Studies de l’Université du Nebraska, consacrée à la littérature et aux événements du 19e siècle en France, consacre son numéro 49 à la Commune.

Avec un sommaire très fourni et des contributions en anglais et en français notamment de : Ludivine Bantigny, Arnaud Bernadet, Aimée Boutin, Quentin Deluermoz, Philippe C. Dubois, Jean-François Dupeyron, Laure Godineau…

Voir le sommaire sur le site du colloque de philosophie Penser la Commune qui aura lieu en septembre (voir infos)

La revue est en consultation et en téléchargement sur le site du Project MUSE