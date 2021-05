Un numéro spécial Commune d’Alternative libertaire

ALTERNATIVE LIBERTAIRE, L’ESPOIR MEUTRI DE LA COMMUNE DE PARIS, NUMÉRO SPÉCIAL.

Présentation du dossier par la rédaction d’Alternative Libertaire

Tout en refusant d’annexer la Commune de 1871 à l’histoire du mouvement anarchiste – qui ne naîtra qu’une décennie plus tard – nous nous sommes efforcé·es de l’analyser d’un point de vue libertaire. Jusqu’à quel point y eut-il une poussée du pouvoir populaire ? Y eut-il tentation de remettre en question la propriété privée des moyens de production et d’échange ? Pourquoi le « peuple en armes » fut-il ainsi terrassé par l’armée régulière ? Dans quelle mesure la hiérarchie hommes-femmes fut-elle altérée ? Quels étaient les principes éducatifs et démocratique en gésine ? Laissons la dévotion aux dévots, l’amertume aux passéistes, et posons-nous les questions en révolutionnaires, à l’exemple des plus lucides des communardes et communards : les deux pieds fermement dans le présent et toute notre énergie tendue vers l’avenir.

Au sommaire de ce numéro :

Éditorial

L’espoir meurtri de la Commune de Paris

Crise prérévolutionnaire

Les rouges prémices de la Commune

Les tendances politiques qui vont animer la révolution

L’AIT parisienne en ordre dispersé

Chronologie commentée

18 mars-28 mai : De la révolte montante à l’ultime barricade

Mémoire politique

Quand les libertaires prenaient leurs distances

Pour l’anarchiste Jean Grave, « La Commune légiférait, mais agissait peu »

Gustave Lefrançais (1826-1901), entre communalisme et anarchisme

La postérité internationale de l’idée de « commune »

Pouvoir populaire

Commune, comités de quartiers, une dialectique inaboutie

Mesures sociales : pas de révolution sans attenter à la propriété privée

Aspects éducatifs

L’alliance des mains et des cerveaux

Aspects féministes

Serge Kibal (historien) : « Un début de reconnaissance des femmes comme individus libres »

Aspects militaires

Pourquoi et comment les fédérés furent écrasés

La garde nationale : une force politico-militaire autonome

Lyon, Marseille… tentatives avortées

Bibliographie

Rougerie, Tombs, Thomas… le drapeau rouge à chaque page

