Un dossier sur la Commune dans Casse-rôles, revue féministe et libertaire

CASSE-RÔLES, N°16 MAI-JUILLET 2021

Casse-rôles est une revue (trimestrielle) féministe et libertaire et dans son numéro 16 de mai-juillet 2021, il consacre un dossier aux femmes pendant la Commune. Au sommaire de ce dossier : chanson avec un texte de Serge Utgé Royo, l’appel d’Eugène Varlin appel pour la formation d’une cuisine coopérative, Ni ménagères ni mégères, citoyennes !, un papier sur le Petit dictionnaire des femmes de la Commune de Claudine Rey, Annie Gayat et Sylvie Peppino (éditions Le Bruit des autres), un texte sur l’Union des femmes de la défense de Paris, un hommage aux anonymes et oubliés de la Commune, un texte sur Herminie Cadolle, communarde ! et aussi sur la Commune de Lyon, celle de Limoges, les insurrections en Martinique et en Algérie et encore beaucoup d’autres choses.

Casse-rôles « C’est une revue sur le féminisme qui fait partie des luttes sociales, les violences faites aux femmes, l’égalité des salaires hommes\femmes, son but est aussi, comme l’indique le titre de casser les rôles entre les attributs du féminin et du masculin, par exemple, la femme avec le tablier et la poussette et l’homme avec l’attaché-case et son fauteuil. En outre, Casse-rôles se propose de dresser un état des lieux, de recenser ce qui se publie sur ces questions et de donner la parole à des femmes et des hommes anonymes qui résistent aux stéréotypes sexistes. »

Casse-rôles est à prix libre, on peut s’y abonner et le retrouver en ligne aussi sur le site http://casse-roles.revolublog.com