Toute révolution est un coup de dés (1977)

Fiche technique :

Court-métrage

Réalisation : Danielle Huillet et Jean-Marie Straub

Image : William Lubtchansky et Dominique Chapuis

Son : Louis Hochet et Alain Donavy

Montage : Danielle Huillet et Jean-Marie Straub

Droits : Straub-Huillet/ Editions Montparnasse

Pays : France