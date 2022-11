Sur le terrain avec les Gilets jaunes, un ouvrage sur le mouvement en France et en Belgique

L’ouvrage présente une approche interdisciplinaire sur le mouvement des Gilets jaunes en France et en Belgique, sa rédaction est dirigé par Sophie Béroud – professeure de science politique à l’Université Lumière Lyon 2 et membre du laboratoire Triangle, Anne Dufresne – sociologue et chercheuse au Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative (GRESEA) , Corinne Gobin – politiste et maîtresse de recherche du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) à l’Université libre de Bruxelles et Marc Zune – professeur de sociologie à l’Université de Louvain.

Fin 2018, la France connaît un soulèvement populaire sans précédent. Pour se reconnaître, les individus concernés endossent le fameux « gilet jaune ». Rapidement, la mobilisation s’étend à la Belgique.

Ces mouvements, par leur caractère spontané, apartisan sans être apolitique, rebattent les cartes de l’analyse : ils renouvellent les modalités de la mobilisation, interrogent les rapports avec les syndicats d’une part, avec les institutions d’autre part. Ces dernières, face à des aspirations démocratiques de plus en plus affirmées, répondent par une répression policière et des sanctions judiciaires inégalées, notamment à travers le recours quasi systématique à la comparution immédiate.

La confrontation entre les situations française (à Brest, à Lyon ou dans la Vienne) et belge (à Bruxelles et en Wallonie), les enquêtes et les observations sociologiques, les entretiens individuels ou collectifs, les portraits de manifestants ou les photographies de terrain sont autant d’outils utilisés dans cet ouvrage pour tenter de redonner une parole longtemps confisquée aux principaux acteurs de cette mobilisation : les Gilets jaunes eux-mêmes.

Pour consulter la table des matières et le commander au Gresea (Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative) c’est par ici. et dans toutes les bonnes librairies.