Soutenir la Saison communarde

Pour que cette Saison communarde du printemps 2021 devienne le temps fort, tout à la fois du souvenir de cet événement émancipateur, mais aussi des luttes actuelles qui en forment l’écho démultiplié nous lançons une souscription de soutien.



Votre soutien financier sera essentiel pour :

• Assurer les cachets des artistes et des techniciens – dont c’est la seule source de revenus – et permettre l’accès de toutes et de tous aux spectacles à « prix libre ».

• Contribuer aux frais de voyage et d’hébergement des intervenant·e·s aux débats et conférences.

• Couvrir les dépenses de montage des expositions et y autoriser l’accès libre de toutes et de tous.

• Financer plusieurs équipements.

Et programmer plus d’événements…

POUR ENVOYER VOTRE PARTICIPATION À LA SOUSCRIPTION : RETOURNEZ LE FORMULAIRE DISPONIBLE SUR LE SITE, C’EST ICI

OU VALIDEZ LE MONTANT DE VOTRE PARTICIPATION DIRECTEMENT EN LIGNE SUR LE SITE SÉCURISÉ HELLOASSO, C’EST LÀ

RAPPEL IMPORTANT : vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôts égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Tous les dons effectués jusqu’au 31 décembre de l’année 2020 seront déductibles lors de la déclaration de l’année 2021.