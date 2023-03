Rosa Luxemburg et la Commune dans le numéro 4 de la revue Molcer

Dominique Villaeys-Poirré nous livre un texte sur le rapport entre Rosa Luxemburg et la Commune dans ce numéro 4 de la revue Molcer (Mouvement ouvrier luttes de classes et révolutions) paru en en 2022.

Dans un numéro dont le dossier est consacré à Rosa Luxemburg, Dominique Vilaeys-Poirré trace le portrait de la relation entre Rosa Luxemburg et La Commune de Paris. Dans ce texte intitulé « Une histoire de révolution », l’autrice explique combien la Commune a marqué la pensée de Rosa Luxemburg et constitue un jalon et un pivot pour elle dans l’histoire du socialisme et des luttes ouvrières.

« Si la Commune de Paris, par la trace lumineuse de sa brève existence et de sa chute héroïque, est restée à jamais un exemple de ce que les masses populaires révolutionnaires ne doivent pas reculer devant la prise du pouvoir, même si l’heure de l’histoire n’a pas encore sonné pour assurer à ce pouvoir durée et victoire, elle est aussi un éminent témoignage de l’hostilité mortelle irréductible existant entre la société bourgeoise et le prolétariat, qui, gardant toujours à l’esprit le profond antagonisme qui l’oppose à l’ensemble de la bourgeoisie, ne peut remplir sa mission historique que par un combat décidé contre celle-ci toute entière. »

extrait de Tempêtes de mars, paru dans Die Gleichheit le 18 mars 1915.

