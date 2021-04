Rives d’exil (2021)

Rives d’exil Céline Léger Durée : 15 minutes

Date de sortie : avril 2021

Synopsis :

Nous sommes à Paris, en mai 1871. Le grand journaliste Jules Vallès cherche à fuir la répression sanglante qui s’abat sur la Commune, insurrection qu’il vient de porter avec courage… Risquant la mort, il doit émigrer en Belgique puis en Angleterre. Encerclant la sombre et interminable réclusion de son exil, se profilent en clair-obscur les principales femmes de sa vie… L’intrigue se concentre sur les « rives » de son séjour forcé à Londres, entre 1871 et 1880. C’est un morceau d’histoire vraie, où le regard documentaire assume cependant sa subjectivité et s’entremêle par endroits à la fiction.

Ce biopic est à l’initiative de Céline Léger, enseignante agrégée et docteure en littérature française du XIXe siècle, auteure d’articles et de communications consacrés à Vallès, collaboratrice de la revue Autour de Vallès, et dont la thèse Jules Vallès, la fabrique médiatique de l’événement (1857-1870) paraîtra prochainement.