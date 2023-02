Retrouvez les Portraits de communardes d’Isabelle Abiven chez Publico et à l’épicerie Saveurs en partage

Une signature le 8 mars à l’épicerie pour « Portraits de Communardes », aux éditions Dittmar d’Isabellle Abiven et à partir du 7 mars exposition de ses pastels à la librairie Publico.

L’épicerie Saveurs en partage, 38 boulevard Mortier, 75020 Paris, accueillera samedi 8 mars entre 16 et 18 h isabelle Abiven pour une dédicace de son ouvrage Portraits de communardes accompagnée de lectures par Jom Roniger et de chansons par Laure.

Et les pastels de ces portraits seront présentés à la Librairie Publico entre le 7 et le 31 mars dans le cadre de Mars féministe organisé par l’émission Femmes libres sur Radio libertaire et le Groupe Pierre Besnard de la Fédération anarchiste. .

Le vernissage de l’exposition ce sera le 10 mars à partir de 18h30 avec une lecture de textes par la comédienne Naïma Mergoum.

LIBRAIRIE PUBLICO, 145 rue Amelot, 75011 Paris,