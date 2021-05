Regards croisés sur la Commune à La Flèche d’Or

Tout un après-midi de lectures, de débats et de chansons de 14h à 19h.

Avec la participation de Michèle Audin, auteure de La Semaine sanglante (éd. Libertalia) et Josée Meunier 10 rue des Juifs (L’Arbalète/Gallimard), Ludivine Bantigny, auteure de La Commune au présent (La Découverte), Eloi Valat, peintre et dessinateur, auteur d’une importante œuvre graphique sur la Commune (éd. Du Bleu Autour) et la présence des Brigades Louise Michel.

La librairie Le Monte En l’Air (Ménilmontant) proposera une large sélection de nouveautés et de livres classiques sur la Commune.

La Médiathèque Marguerite Duras (Paris 20e) présentera ses activités et ses fonds documentaires sur la Commune de Paris.

L’association Faisons Vivre la Commune ! tiendra une table de presse.

Accès libre, dans la limite des places disponibles.

Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières

Une initiative co-organisée par La Flèche d’Or, La Médiathèque Marguerite Duras, la librairie Le Monte En L’Air et l’association Faisons Vivre la Commune !