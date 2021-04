Raspouteam et l’Actualité des Luttes pour le 150e anniversaire de la Commune sur Fréquence Paris Plurielle

Rendez-vous tous les jeudi de 12h30 à 13h30 sur Fréquence Paris Plurielle (106.3 FM) et partout dans le monde sur rfpp.net.

À l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris et à partir du 18 mars, Raspouteam et l’Actualité des Luttes font revivre l’insurrection parisienne dans une série d’émissions thématiques.

Vous entendrez des lectures de texte de l’époque, des archives et des entretiens avec des historiens et historiennes. Mais la Commune n’est pas morte et nous ferons aussi le lien avec les luttes actuelles, à travers des reportages et des interviews inédites.

Retrouvez les podcasts des émissions précédentes

Episode 1 https://actualitedesluttes.info/la-commune-de-paris-episode-1/

Des extraits de conférences d’Henri Guillemin, enregistrées en 1971 pour la Télévision Suisse Romande (TSR), qui revient à sa façon sur les origines historiques et sociales de la Commune de Paris de 1871.

Episode 2 https://actualitedesluttes.info/la-commune-de-paris-episode-2/

Entretien avec Michèle Audin sur Eugène Varlin, figure de la Commune de Paris et de la Première Internationale. Dans une seconde partie d’émission, les Gilets Jaunes de Montreuil, qui le 18 mars 2021 rendaient hommage à la Commune en réoccupant le rond-point de la Croix de Chavaux avec un reportage réalisé à cette occasion, ainsi qu’un entretien téléphonique avec Simon, membre de l’Assemblée des Gilets Jaunes de Montreuil.

Episode 3 https://actualitedesluttes.info/la-commune-de-paris-episode-3/

Dans ce troisième épisode, la proclamation de la Commune le 28 mars 1871 et dans une deuxième partie de l’émission, la situation au Rojava, au Nord-Est de la Syrie et un entretien téléphonique avec Dilovan, un jeune français qui a rejoint le Rojava en 2018 et a participé pendant plusieurs mois à la vie dans les Communes du Nord Est Syrien.

Episode 4 https://actualitedesluttes.info/la-commune-de-paris%E2%80%AFepisode-4/

Dans ce 4e épisode, les institutions de la Commune de Paris avec Laure Godineau, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité (USPC). Dans une seconde partie de l’émission, les expériences communalistes au Mexique avec Liu, du Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte (CSPCL). Retour sur les luttes des communautés indiennes pour la défense de leurs terres communales, en évoquant notamment la Révolution Mexicaine, le soulèvement Zapatiste de 1994 et ses suites, et l’exemple de la Commune Libre de Oaxaca en 2006.

La suite jeudi prochain

Retrouvez le Journal Illustré de la Commune de Paris sur le site de Raspouteam.