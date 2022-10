Printemps 1871 reprend ses balades et conférences

L’association Printemps 1871 reprend ses activités et lance un appel à contribution pour le prochain numéro de sa revue.



Un constat abrupt : la représentation sociale est dominée par l’imaginaire d’un monde globalisé promu par le modèle capitaliste, avec sa dialectique de brillants leurres de partages paisibles et de redistributions des richesses, et ses plus sombres réalités et dystopies, cruellement avivées à l’heure des périls guerriers.

Contre ce « rêve petit » de la globalisation, quelles voies rebelles donneraient le pouvoir d’imaginer un monde habitable ?

Le prochain numéro de la revue « Printemps 1871 », prévu fin décembre 2022, propose d’interroger nos pratiques symboliques qui dessinent de telles voies, plus particulièrement à travers tous les arts, depuis les tentatives de Courbet jusqu’aux postures contemporaines, qu’elles soient critiques, pensives ou activistes. Et lance un appel à contributions sur le sujet : articles sur des œuvres ou des courants artistiques significatifs ; comptes rendus d’entretiens avec des auteurs, des artistes ; écrits personnels… et toute création individuelle ou collective : poèmes, extraits de dialogues de théâtre, romans graphiques, dessins, reproductions d’œuvres commentées… à faire parvenir à la revue avant le 30 novembre.

Événements Printemps 1871 :

Samedi 15 octobre 14h30

Visite guidée dans le quartier Gambetta/Ménilmontant. La balade « Edouard Vaillant » partira du parvis de la mairie du XXe place Gambetta. – S’il pleut on se retrouve au café L’Impondérable situé au n°320 rue des Pyrénées (Paris XXe) pour une conférence sur les clubs pendant la Commune.

Mardi 15 novembre 19h

Conférence sur « L’action des femmes durant La Commune » au café L’Impondérable situé au n°320 de la rue des Pyrénées (Paris XXe).

Ces évènements sont gratuits, ouverts à toutes et tous et ne demandent pas d’inscription préalable.