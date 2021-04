Plusieurs fois la Commune (2011)

Plusieurs fois la Commune Katharina Béllan, Régis Boîtier, Julien Chollat-Namy, Damien Peaucelle, Vincent Poulin, Aziz Soumaré Durée : 50 minutes

France

Année de sortie : 2011

Synopsis :

Des voix s’élèvent sur des images de la Creuse et de Paris, aujourd’hui. Elles interrogent le film en train de se faire et l’événement que fut la Commune de Paris en 1871, les traces qu’elle a laissées. Des photographies d’époque se mêlent aux plans d’aujourd’hui, les voix racontent les figures historiques, les idées, les décrets que la Commune a inventés. Ces voix et les corps dans les plans sont celles des réalisateurs du film, réunis dans un collectif où se rencontrent des “usagers” et des “non usagers” de la psychiatrie, des cinéastes et des non cinéastes. Questionner ensemble ce qui a eu lieu durant ces trois mois révolutionnaires de mars à mai 1871, cette brèche ouverte dans l’Histoire, nous amène à parler de nos enfermements présents et à mettre en perspective la fabrication collective d’un film avec nos constructions en sujets et nos explorations de chemins de libération et d’émancipation.