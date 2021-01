Paris 1871, l’Histoire en marche. 21 circuits pédestres sur les traces de la Commune

Josef ULLA, Les Éditions Libertaires.

La Commune au gré des rues

L’année 2021 connaîtra de nombreuses publications consacrées à la Commune de Paris, 150ème anniversaire oblige, mais l’ouvrage de Josef ULLA, publié aux Editions Libertaires restera certainement comme une publication de qualité. Outre la maquette particulièrement travaillée qui offre plusieurs axes de lecture, l’iconographie reprend des gravures, des photos connues ou inédites replacées par un habile photomontage dans le Paris d’aujourd’hui, sans oublier les vignettes de Tardi et des portraits par Eloi Valat.

Josef ULLA nous invite grâce à la description de 21 itinéraires, un par arrondissement plus un consacré au cimetière du Père Lachaise à redécouvrir les lieux, place de l’Hôtel de ville, les églises, espaces de discussions pour les clubs politiques, les barricades barrant les rues, les nombreuses fosses communes qui montrent l’ampleur du massacre de la Semaine sanglante. En cherchant bien, on retrouvera les impacts des combats sur certains édifices.

Retrouver l’esprit de la Commune

Mais pourquoi ces femmes et ces hommes se sont mobilisés pour cette « Liberté sans rivage », selon le mot de Jules Vallès ? Une première piste, « La Commune au jour le jour », nous est offerte par un suite de textes de Louise Michel, Victorine Brocher, P.O Lissagaray, On y ressent les joies, les incertitudes, les émotions, les angoisses, la rage de la lutte dans les rues du 20ème arrondissement. Oui ces gens construisaient un autre monde de justice sociale et de démocratie directe. Une autre présente des affiches, des déclarations publiques, sans oublier quantité d’anecdotes sur les aspects peu connus, comme le maintien des lignes ferroviaires pour assurer le ravitaillement, le contrôle des portes de Paris, sauf celle de Saint Cloud le 21 mai. Sait-on que Verlaine fut condamné par contumace pour avoir élaboré des dossiers de presse ? Connaît-on les combats dans les catacombes ? De nombreuses fiches de synthèse soulignent l’actualité des thèmes de la Commune : la laïcité, l’égalité femmes/hommes, le droit du travail …

La couverture montre les derniers combats à l’arme blanche dans les allées du Père Lachaise, gravure de l’époque, sous les frondaisons de ces arbres, photo d’aujourd’hui, qui ont connu la violence de cet assassinat, par les troupes versaillaises, de milliers de parisiens. Ils vous guideront vers les tombes des communards tels Pottier, Malon, Clément jusqu’au Mur des Fédérés au pied duquel reposent 173 fusillés. « Tout ça n’empêche pas, Nicolas, qu’la Commune n’est pas morte ! »