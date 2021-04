Paris 1871, la Semaine sanglante (1976)

Paris 1871, la Semaine sanglante Jean-Pierre Gallo Film TV

Durée : 53 minutes

Année de première diffusion : 1976

Contenu :

Évocation de la Commune de Paris à l’aide de reconstitutions, gravures et interviews.

Émission de télévision sur la chute de la Commune de Paris en 1871.

Après un bref rappel historique, saynètes de fiction, gravures et photos d’époque et interviews d’historiens soulignent les conditions stratégiques et militaires de la reconquête de Paris par les Versaillais.

Fiche technique : Série-Collection : Les Grandes batailles du passé Auteur-Réalisateur : Jean-Pierre Gallo

Auteur : Henri de Turenne

Auteur : Jacques Rougerie

Récitants : Eliane Maazel et Jean-Jacques Moreau

Production : Pathé Télévision, FR3

Pays : France

Distribution :

Gilette Barbier

Jean-Yves Gauthier

Jacques Rispal

Eliane Maazel

Jean-Jacques Moreau

A visionner ici :

Paris 1871, la Semaine sanglante (sous réserve d’abonnement à l’INA)