Un communiqué des Amies et amis de la Commune de Paris 1871 et votre signature contre cet intolérable inscription !

En 2020, la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture d’Île de France votait l’inscription du Sacré-Cœur de Montmartre aux Monuments Historiques avec le soutien du ministère de la Culture. Alors que nous étions à quelques mois du 150e anniversaire de la Commune, cette décision était apparue comme une véritable provocation.

Un report avait alors été obtenu, mais ce n’était qu’un report !

Fin 2022, la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture d’Île de France et le ministère de la Culture reviennent à la charge, avec maintenant l’intention d’aller au bout de la démarche.

Pour tous les héritiers de la Commune, sans exception, c’est toujours NON à l‘inscription du Sacré- Cœur aux Monuments Historiques !

Alors que le 29 novembre 2016, l’Assemblée nationale a voté une résolution qui : « juge nécessaire que soient mieux connues et diffusées les valeurs républicaines portées par les acteurs de la Commune de Paris 1871 et souhaite que la République rende honneur et dignité à ces femmes et à ces hommes qui ont combattu pour la liberté au prix d’exécutions sommaires et de condamnations iniques « , il est intolérable que le Ministère de la Culture veuille inscrire aux Monuments Historiques cet ouvrage construit en hommage aux massacreurs de la Commune, comme le soulignait Claudine Rey, la présidente d’honneur de l’association les Amies et Amis de la Commune de Paris 1871, dans le bulletin 85 de l’Association.

C’est pourquoi nous vous invitons à faire connaître votre indignation en signant et en faisant signer autour de vous la pétition que vous trouverez sur notre site :

https://www.commune1871.org/nos-actualites/actualites/1064-le-sacre-coeur-inscrit-aux-monuments- historiques

Lundi 10 octobre 2022,

Les Amies et Amis de la Commune De Paris 1871