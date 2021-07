Micha et le temps des cerises, un travail de collégiens allophones autour de la Commune

Micha et le temps des cerises a remporté le prix du “kamishibaï” plurilingue2021 pour les 10-15 ans (concours créé par l’association DULALA qui promeut le plurilinguisme). Un joli projet réalisé par les élèves d’UPE2A du collège Claude Monet à Argenteuil.

Avant que nous écrivions l’histoire de “Micha et le temps des cerises”, je me suis appuyée sur la lecture d’ouvrages de jeunesse consacrés à la Commune, notamment Louise du temps des cerises, de Didier Daenincks et Mako, dans la très belle collection “Histoire d’Histoire” chez Rue du Monde. Puis ma collègue d’arts plastiques a choisi la forme des silhouettes découpées pour l’illustration, qui a beaucoup motivé les adolescents.

Les élèves ont ainsi appris à connaître un pan de cette histoire de France qu’ils découvrent en tant que nouveaux arrivants ; nous espérons que ce modeste travail contribuera à familiariser un peu d’autres jeunes avec les idéaux généreux de la Commune, si peu enseignée malheureusement.

Catherine Jégou,

Professeure de Français Langue Seconde au collège Claude Monet (REP+) d’Argenteuil.