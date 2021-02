Les Gilets jaunes d’Occitanie placent leur assemblée générale sous le signe de la Commune de Paris

Pour la seconde fois, des dizaines de Gilets Jaunes de toute la région se sont réunis pour préparer la seconde assemblée régionale qui aura lieu le 27 mars. Preuve en est que malgré toutes les atteintes au droit d’aller et venue, malgré les restrictions et les interdictions de tous ordres, on est encore là.

En effet, s’il y a tant besoin de se regrouper, c’est que les choses ne vont pas en rester là : non seulement aucun des problèmes soulevés par notre mouvement n’est réglé, mais les choses s’enfoncent lentement : les étudiants n’ont pas accès à leur campus, des ouvriers perdent leur emploi, la désertification continue, alors que les ultra-riches continuent d’accumuler des fortunes.

Pour coiffer le tout, les libertés sont attaquées de toute part, par la loi sécurité globale et par la loi séparatisme, qui fait des citoyens des suspects en puissance. Nous ne lâcherons pas. A chaque période sombre de l’histoire, les solutions sont venues d’en bas, par la force du nombre de ceux qui n’acceptaient pas.

Aussi, nous avons décidé de placer cette AG sous le signe de la Commune de Paris, comme décidé par la première AG, et validée par un vote consultatif lors de la première réunion et par des discussions dans les groupes.

Ne rien imposer, discuter de tout sans tabou, permettre à chacun de s’exprimer librement devant l’ensemble des GJ, n’écarter aucune question, ne pas décider à l’avance ni orienter les discussions : voilà les principes qui permettent de souder et d’avancer. Ce sont eux qui ont été mis en œuvre à la première AG, il en sera de même lors de la seconde !

Nous appelons en particulier tous les GJ de la région à envoyer des contributions qui seront publiées. Contributions à envoyer à : contributionaggjregio@yahoo.com et visibles sur notre page Facebook contributions : AGGJ Languedoc Contributions

Nous rappelons que les inscriptions doivent se faire sur ce lien (80 inscrits à ce jour) :

https://framaforms.org/inscriptionaggjoccitanie-1611687253

Le comité de suivi, le 11 février 2021.

Informations : ag.gj34@yahoo.com

Page Facebook : Assemblée Régionale des Gilets Jaunes