Les femmes dans la Commune (1980)

Les femmes dans la Commune Michèle Gard Documentaire noir et blanc

Durée : 8 minutes

Année de sortie : 1980

Contenu :

Documentaire militant à base de banc-titres gravures et photos sur la place, l’importance, le rôle et le courage des femmes dans la Commune, Louise Michel, Nathalie Lemel, Elizabeth Dmitrieff et les autres. La plupart des gravures, estampes, dessins, photos, doivent provenir du Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis. Commentaire off vibrant, voix féminine. (Source Ciné-archives)