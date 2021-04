Les Damnés de la Commune (2021)

Les Damnés de la Commune Raphaël Meyssan Film d’animation

Durée : 87 minutes

Date de sortie : mars 2021

Synopsis :

Du 18 mars au 28 mai 1871, alors que la France peine à faire la paix avec le nouvel empire allemand, les Parisiens luttent corps et âme pour « inventer » une république sociale. L’expérience tourne court et se termine par une répression sanglante et durable. Les Damnés de la Commune nous plongent dans la révolution parisienne de 1871, avec les mots et les images de l’époque. Cent cinquante ans après leur publication, les gravures prennent vie. Elles sont l’unique matière de ce film documentaire qui donne à voir l’époque telle qu’elle se voyait elle-même.

Fiche technique : Réalisation : Raphaël Meyssan d’après ses romans graphiques (Éditions Delcourt)

Scénario : Raphaël Meyssan avec la participation de Marc Herpoux

Conseiller technique : Jean-Louis Robert

Chef animateur : Fréderic Barbe

Musique : Yan Volsy et Pierre Caillet

Cheffe monteuse son : Maylis Collet

Son : Olivier Beaufret, Mathieu Nappez, Léon Rousseau, Édouard Murcier

Productrices : Fabienne Servan-Schreiber et Sandrine Manciet

Production : Arte France, Cinetévé

Pays : France

Distribution :

Avec les voix de Yolande Moreau (Victorine) et Simon Abkarian (le narrateur)

Avec la participation exceptionnelle de Mathieu Amalric, Fanny Ardant, Charles Berling, Sandrine Bonnaire, André Dussolier, Anouk Grinberg, Arthur H, Felix Moati, François Morel, Denys Podalydès de la Comédie Française, Michel Vuillermoz, Jacques Weber

A visionner ici :

Les Damnés de la Commune (en replay sur Arte.tv jusqu’au 19/08/21)