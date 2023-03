Les combats de Karl Liebknecht, une intervention de la Compagnie Voilà

Dominique Villaeys-Poirré qui a produit un travail important sur Rosa Luxemburg, et notamment sur la révolutionnaire allemande et la Commune, dont nous nous sommes fait l’écho, poursuit ses recherches et nous propose avec la Compagnie Voilà, un spectacle sur Karl Liebnecht.

Il a dit NON à la guerre, au militarisme, à l’embrigadement des consciences, aux industries d’armement, mais OUI à une autre société, libérée du capitalisme. Emprisonné, enrôlé de force par le pouvoir, il a été assassiné comme Rosa Luxemburg et la révolution par les corps francs, l’armée et la social-démocratie réformiste.

La lecture-spectacle est accueillie par le Chok Théâtre de Saint -Étienne mercredi 29 mars à 20 h, un débat rencontre avec Dominique Villaeys-Poirré suivra la représentation.

Karl Liebknecht – Archives recueillies par Dominique Villaeys-Poirré (son blog Pour comprendre avec Rosa Luxemburg)

Mise en scène : Sabrina Lorre

Jeu : Romuald Bailly, Sabrina Lorre

Intervention de la cie voilà

Musique : Jean Christophe Lacroix

Production : Ensemble Nomade

Entré libre

Chok Théâtre 24, rue Bernard Palissy, Saint-Étienne