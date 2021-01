Le nouveau numéro de la revue Autour de Vallès vient de paraître sur le thème retours d’exils

La revue des amis de Jules Vallès

[…] En Europe, la question de l’exil n’est pas neuve. Elle traverse déjà le XIXe siècle avec une telle acuité que Sylvie Aprile l’a qualifié de « siècle des exilés ». Il s’agit alors autant d’exilés politiques que de réfugiés économiques. L’exil a fait l’objet de nombreuses études, à la fois historiques — depuis les travaux sur l’émigration pendant la Révolution jusqu’à la Commune —, et littéraires. En revanche, la question cruciale du retour de l’exil a été peu abordée. C’est donc précisément la problématique des retours d’exils et, plus largement, du rapport des exilés à leur pays d’origine qui occupe ce numéro 50 de la revue Autour de Vallès […]

L’adhésion à l’association des Amis de Jules Vallès permet de recevoir le numéro annuel de la revue Autour de Vallès.

Adhésion 2021 : 30 euros.

Corinne Saminadayar-Perrin, 5, av. Jean Mermoz, 34000 Montpellier.

www.autourdevalles.fr

L’association des Amis de Jules Vallès, ainsi que la revue du même nom, a été fondée en 1982 à l’initiative de Roger Bellet. L’association à faire mieux connaître l’originalité de Jules Vallès écrivain, journaliste et militant.

La revue Autour de Vallès paraît une fois par an et s’intéresse à une problématique spécifique qui est voit confiée à un coordinateur qui en assume la responsabilité scientifique.