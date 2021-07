Communard, communeux, quel terme utiliser ? et comment étaient désignés les communard·e·s par la presse de l’époque ? Réponse dans ce billet de Michèle Audin sur son blog macommunedeparis.com dont nous reprenons ici avec son accord l’accroche pour vous emmener sur le blog.

On m’a dit, plusieurs fois, que le suffixe « ard » est péjoratif.

Oui, il l’est. Très souvent.

On m’a dit qu’il valait mieux utiliser « communeux » que « communard ».

J’ai pensé aux bilieux avaricieux, aux paresseux boiteux, aux calamiteux et fâcheux cagneux… Soyons sérieux !

Un peu d’attention montre que les deux mots sont péjoratifs, que l’un, communeux, apparaît et est massivement utilisé avant l’autre, communard, qui prédomine aujourd’hui.

Pour écrire cet article, j’ai utilisé la « recherche avancée » sur le site (privé, payant) Retronews de la Bibliothèque nationale de France (publique), et le catalogue (public) de cette bibliothèque. (N.B. Tous les liens que comporte le présent article vont pourtant vers des sites publics.)

Le mot « communeux » est utilisé par la presse parisienne dès…



La suite de l’article ici https://macommunedeparis.com/2021/07/02/le-mot-communard-camarades/

