Le 29 mai une grande journée populaire pour la “montée au Mur”

Traditionnellement la date anniversaire de la fin de la Commune marquée par la Semaine sanglante est commémorée par une montée au mur des fédérés au cimetière du Père Lachaise.

En cette année de 150e anniversaire, L’association des Amies et amis de la Commune de Paris 1871 lance un appel pour que cette journée soit un véritable élan populaire et festif, auquel nous joignons avec enthousiasme avec déjà plus de 60 organisations.

• À partir de 10 heures, sur la place de la République, animations, spectacles, prises de parole, pique-nique.

• À 14 heures, départ du cortège populaire en direction du Père-Lachaise.

Faisons vivre la Commune ! qui participe activement à l’organisation de cette journée, sera bien sûr présente place de la République et dans la manifestation.

Dès que les informations seront disponibles sur l’organisation de la journée, elles seront publiées dans notre calendrier de la saison Communarde et nos actualités.

Premiers signataires

Les Amies et Amis de la Commune de Paris-1871

Faisons vivre la Commune

La chorale populaire de Paris

La Fédération Anarchiste-Groupe Commune de Paris

Les Garibaldiens

La ligue de l’enseignement

La Libre Pensée 75

L’Institut de Recherche et d’Etude de La Libre Pensée (Irelp) La FSU e

Union des syndicats CGT Paris 15

Union Régionale Ile de France CGT

CGT Info’Com

CGT – Institut d’Histoire Sociale

CGT – FAPT

CGT – Les postaux de Paris

Union syndicale Solidaires

Union syndicale Solidaires Paris

Union syndicale Solidaires Ile-de-France

L’Union des Communistes Libertaires

L’Association des Communistes Unitaires

Union Régionale Ile de France FO

Union Départementale FO de Paris

L’ARAC Villejuif

L’ARAC Nationale

Le Parti Communiste Français

Le Fédération de Paris du PCF

La Section PCF Paris 20e

Le Mouvement des Jeunes Communistes Français Paris

La fédération de Paris du PS

Le mouvement des jeunes socialistes

La section PS Paris 20e

Le NPA

La France Insoumise

Le parti de Gauche

Génération-s e

Génération-s Paris 11e

Génération-s Paris 20

…