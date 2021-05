Le 29 mai, avec Faisons vivre la Commune ! place de la République dès 10 h et à partir de 14 h manifestation vers le Mur des Fédérés

À l’initiative des Amies et Amis de la Commune 1871, plusieurs dizaines de collectifs, d’associations et de syndicats se sont fédérés pour faire du 29 mai une manifestation festive, et que l’on souhaite énorme.

L’association Faisons Vivre la Commune ! sera présente, le samedi 29 mai, place de la République, et y tiendra un stand, de 10 heures à 14 heures. L’occasion de faire connaître ses activités et de diffuser ses journaux.

Avec la banderole de l’association, nous nous insérerons ensuite, à partir de 14 heures, dans le cortège qui rejoindra le Mur des Fédérés dans le courant de l’après-midi.

Venez nous aider à monter le stand à partir de 9 heures 30

puis à le tenir jusqu’à 14 heures.

Venez aussi nous rejoindre, à partir de 13 heures 30 – 14 heures, pour former un beau cortège de Faisons Vivre la Commune !