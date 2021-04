L’Année terrible (1985)

L’Année terrible Claude Santelli Film TV

Durée : 126 minutes

Première année de diffusion : 1985

Synopsis :

Jouant sur la diversité des images (documents d’archives, scènes reconstituées, photographies et gravures, interviews et commentaires historiques), ce documentaire, réalisé pour la télévision et diffusé en deux parties (série Les Grands Moments de la conscience française) situe l’année 1871 et la Commune de Paris dans l’histoire de la ville et dans l’espace urbain lui-même.

Contenu :

L’Année terrible est un téléfilm de Claude Santelli en deux parties, diffusé les 13 et 15 mars 1985 sur TF1. Le réalisateur s’est inspiré du recueil de poèmes du même nom écrit par Victor Hugo publié en 1872. Il retrace les années 1870 et 1871 durant laquelle la France souffre parallèlement d’une guerre contre la Prusse et d’une guerre civile à Paris.

Fiche technique : Réalisation : Claude Santelli

Scénario : Claude Santelli et Françoise Verny

Musique : Jean-Marie Sénia

Production : TF1

Pays : France

Distribution :

Alain Cuny

Marie-Christine Barrault

Marcel Bozonnet

William Jacques

Gérard Desarthe

Hervé Bellon

Et Didier Sandre, Catherine Alcover, Pierre Anais, Jean-Pierre Bagot, Marc Bertolini, Stéphane Bierry, Teddy Bilis, Andrée Champeaux, André Chaumeau