La revue Contretemps publie un numéro sur la Commune

Contretemps n°48 1871 : La Commune !

Présentation par l’éditeur

Dans ce premier numéro de l’année 2021, qu’on sait marquée de nombre d’inconnues et d’inquiétudes, le calendrier nous invite à un retour sur la Commune de 1871. D’abord en signe d’un refus, celui d’oublier cette grande lueur qui, à l’échelle internationale, a éclairé le mouvement ouvrier à travers les décennies. Et aussi au nom d’une conviction : on n’en a pas fini avec ce qu’a révélé cet évènement, ni de s’interroger sur ce qu’il a encore à nous dire.

Dans ce dossier des contributions de : Pierre ­Sorlin (« Marx témoin de la Commune ») ; Michèle Riot-Sarcey (« De la tricoteuse à la pétroleuse ») ; Antoine Delalande (« Solidarités ouvrières et rôle de l’État ») ; Gilles Bounoure (« Les “artistes industriels” et la Commune de Paris ») ; Éric Aunoble (« La Commune au pays des s­oviets »).

Dans cette même livraison, à la jonction entre 2020 e t 2021, se poursuit le travail engagé dans le ­numér o 47 d’analyse de la situation de l’Université et de la ­recherche confrontées aux réformes néolibérales que prolonge et aggrave l’actuelle Loi de programmation de la recherche (LPR).

Et pour l’actualité, une analyse de Laurent Vogel sur le travail, angle aveugle de la crise du Covid-19.