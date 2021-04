La Pipe du communard (1929)

La Pipe du communard Kote Marjanishvili dit Constantin Mardjanov d’après une nouvelle de Ilya Ehrenbourg

Film muet

Durée : 47 minutes

Année de sortie : 1929

Synopsis :

Seul à la maison, le petit Jules meurt de faim tandis que les parisiens se soulèvent et soutiennent leur Commune dans les rues de Paris. Son père, Roux est maçon et rejoint les révolutionnaires, emmenant son fils, dont l’enthousiasme et la pipe sont rapidement remarqués à la fois par ses camarades et ses ennemis. C’est alors que l’attaque des Versaillais se produit. Le père confie sa pipe à son fils avant de mourrir et l’enfant est emmené à Versailles avec les prisonniers. Il est alors humilié par des dames de la bourgeoisie qui le traitent comme un petit sauvage et il est abattu par l’une d’entre elles.

Fiche technique : Titre original géorgien : Komunaris chibukhi (Трубка коммунара en russe)

Chef opérateur : Sergeï Zabozlayev

Décors : V. Sidamon-Eristavi

Société de production : Sakhkinmretsvi

Format : film en noir et blanc

Pays : URSS Géorgie

Date de sortie : (URSS) 14 février 1929

Distribution :

Ushangi Chkheidze : Rou

Sergei Zabozlayev : le fils jules

Veriko Anjaparidze : Luisa

T. Menzon : Gabriel de Bonivet

Aleksandre Jorjoliani : le lieutenant

Tamari Chavchavadze : un communard

Shalva Gambashidze : le boucher

A visionner ici :