LA MONTÉE AU MUR DES FÉDÉRÉS 2026

Les traditionnelles commémorations au cimetière du Père-Lachaise racontent quelques pages importantes du 20e siècle. Elles perdurent et contribuent, année après année, à entretenir une mémoire agissante.Il est de tradition de venir accrocher un œillet rouge dans le lierre du « Mur des Fédérés ». Il symbolise la mémoire et le rayonnement des idées, plus actuelles que jamais, de la Commune de Paris.

Nous vivons aujourd’hui l’un de ces moments d’histoire lourds de danger, dans un monde dominé par l’argent et la course aux armements. Les inégalités se creusent entre les nantis et des millions de citoyens frappés par le chômage, les emplois précaires et sous-rémunérés. Cette situation favorise toutes les dérives, et ici même en France, certains n’hésitent plus à conclure des alliances avec l’extrême droite.

Dans l’œuvre riche et diverse de la Commune de Paris, nous nous attachons cette année à la défense des services publics, à l’heure où ceux-ci et leur financement font plus que jamais l’objet de vifs débats. Les communards.e.s portaient attention aux services publics parce qu’ils et elles étaient préoccupé·e·s de l’intérêt général. Dans des conditions extrêmement difficiles, douloureuses, ils et elles ont fait le maximum pour en assurer le fonctionnement. Hélas, une bonne partie de tout cela appartient désormais au passé. Certains survivent informatisés et difficilement accessibles à une part de la population, d’autres ont été livrés à des organismes privés et subissent les aléas de la compétitivité, enfin d’autres sont à l’agonie.

Comme au temps de la Commune, lutter pour la préservation et l’amélioration des services publics, c’est faire preuve de démocratie et livrer un combat moderne.

La Commune n’est pas morte !

Vive la Commune !

Pour continuer ce combat, retrouvons-nous le samedi 30 mai à 11 heures, place des Fêtes (métro Place des Fêtes), où des stands seront installés. Nous partirons ensuite en cortège vers 14 h 30 jusqu’à l’entrée du cimetière rue des Rondeaux, puis nous nous rendrons devant le Mur des Fédérés où seront prononcées les allocutions et où nous pourrons chanter à l’unisson.

Les Amies et Amis de la Commune de Paris



