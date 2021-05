La dernière barricade au parc de Belleville une fresque de Question Mark

Dans le cadre du budget participatif 2019 du 20e, les citoyen.ne.s ont voté pour le projet des Amies et Amis de la Commune, proposant la réalisation d’une fresque murale sur le thème de la Commune de Paris. Réalisée par l’artiste Question Mark, elle sera visible dans la rue de la ferme Savy, un lieu historiquement symbolique, situé près des dernières barricades.

Cette fresque se veut commémorative mais également didactique. Il s’agit de mettre en images, au moyen d’une narration vivante et illustrative, certains moments clés de la Commune de Paris. La fresque se décompose en deux parties. La première partie est constituée d’une frise historique évoquant des éléments de l’histoire de la Commune – insurrection, scènes de la vie quotidienne, construction des barricades, épisodes festifs, combats – ces divers événements sont déroulés sur la longueur du mur, de manière chronologique. La deuxième partie est une métaphore représentant, autour d’un personnage féminin de six mètres de haut, les obstacles et les aspirations des communards. La fresque s’achève sur un arbre fleuri symbolisant l’espoir et les idéaux de la Commune qui vont perdurer au-delà de mai 1871.

Question Mark pratique le graffiti depuis plus de 10 ans. Il s’intéresse aussi à la peinture classique ce qui le pousse à entreprendre un diplôme de fresque et mosaïque à l’E.N.S.A.A.M.A pour mélanger les techniques modernes et traditionnelles.