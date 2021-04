La déambulation des femmes du 20e réunit 350 personnes

La déambulation-manifestation du samedi 10 avril organisée par un collectif de femmes du 20e arrondissement à Paris a connu un vif succès avec 350 participant·e·s. Chansons, prises de parole, lectures de textes et fanfare, grâce à nos amis de Télé Bocal voici quelques images.

Depuis 1995 Télé Bocal est une chaîne de télévision militante et sociale de proximité, elle diffuse ses vidéos dans les cafés, les lieux associatifs, etc. et aussi sur la canal 31 de la TNT et sur sa chaîne Youtube.