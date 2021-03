La conférence sur les origines de la Commune disponible en vidéo

La conférence-débat du 27 mars au Pavillon Carré de Baudouin avec Marc Ternant, enseignant, membre des associations « Printemps 1871 » et « Faisons Vivre la Commune ! » est disponible, vous pouvez la regarder sur la chaine YouTube de la mairie du 20e.

La Commune de 1871, dite « de Paris », eut une portée nationale avec Lyon, Saint-Etienne, Le Creusot, Limoges, Toulouse, Narbonne, Marseille… et internationale par ses protagonistes (aussi bien étrangers que français) et son influence. Parfois mieux connue hors de France (nos manuels scolaires l’ont passée sous silence !), elle interroge autant notre futur que notre passé. Elle prit des mesures-phares concernant le logement, la santé, les subsistances, l’enseignement, le travail, la séparation des églises et de l’Etat, la révocabilité des élus. Elle marqua l’avènement de la femme comme actrice sociale et politique. Elle prôna une démocratie en acte par ses débats contradictoires : l’union par l’association plutôt que l’unité au mépris des différences individuelles. Elle pensa la diversité comme atout et plaça l’Humain au centre de ses préoccupations. Elle démontra qu’une autre citoyenneté était possible en reconnaissant la compétence des « inconnus », des anonymes, des exclus… Elle prouva que le peuple pouvait s’administrer lui-même mieux et avec plus de justice et de clairvoyance que tous les gouvernements qui l’avaient précédé. Ce que la caste dirigeante ne lui pardonna pas !

Une conférence de la Saison communarde avec Printemps 1871 et le programme des 150 ans de la Commune dans le 20e