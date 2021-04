La conférence Les femmes et la Commune de Paris est disponible en vidéo

La conférence-débat du 30 mars au Pavillon Carré de Baudouin avec Mathilde Larrère, historienne des révolutions du XIXe siècle, maître de conférence à l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée et Penelope Duggan de Faisons vivre la Commune ! est disponible, vous pouvez la regarder sur la chaine YouTube de la mairie du 20e.

Table ronde avec Mathilde Larrère, historienne des révolutions du XIXe siècle, Maître de conférence à l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, auteure notamment de Il était une fois les révolutions (voir Actualité(s) de la Commune n°3) et de Rage against the machisme (voir Actualité(s) de la Commune n°6). et Penelope Duggan, membre de Faisons Vivre la Commune !

De leur rôle éminent et décisif, le 18 mars 1871, face à la troupe versaillaise, jusqu’aux dernières barricades de la Semaine sanglante, les femmes écriront des pages importantes de la trop courte Commune de Paris. De leur émergence dans les mobilisations populaires et, pour certaines, leur implication physique dans les combats, en passant par leur affirmation politique dans les clubs et dans des secteurs importants comme l’enseignement, elles finiront par payer un lourd tribut.

A voir le dossier consacré aux femmes et la Commune sur le site de Faisons vivre la Commune !

