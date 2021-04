La Commune (Paris, 1871) (2000)

La Commune (Paris, 1871) Peter Watkins Durée : 5 heures et 45 minutes

Année de sortie : 2000

Synopsis :

Napoléon III perd la guerre contre la Prusse après un siège de Paris particulièrement dur pour le peuple parisien. Nous sommes en 1870-1871 et la misère est grande. Les 17 et 18 mars 1871, le peuple parisien, qui refuse la capitulation, se révolte. la Commune de Paris est née.

Alors que la télévision versaillaise rapporte l’événement de façon partielle et orientée, une commission communarde se crée et s’organise pour relayer ce moment qui, bien que majeur dans l’histoire du mouvement ouvrier, reste néanmoins l’une des périodes les plus méconnues de l’histoire de France.

Les journalistes se rendent sur les lieux où naît la Commune : mairie, barricades, clubs féministes, etc. et procède à des interviews pour rendre compte à la population de la réalité. Les gens disent leurs rêves, leurs révoltes, leurs combats et opposent leurs opinions…

Contenu :

En 1999, Peter Watkins tourne à Montreuil, en banlieue parisienne, dans les anciens studios de Georges Méliès, La Commune (Paris, 1871) (l’actuelle Parole errante), une reconstitution de la Commune de Paris, où dans une forme proche du théâtre, il remet encore plus radicalement en question sa manière de filmer. Travaillant toujours avec des acteurs non professionnels et sous la forme des actualités (présence assumée de la caméra, prise à partie du « journaliste »), il s’interroge à la fois sur l’épisode historique et sur le contexte contemporain : les comédiens énoncent par exemple des critiques sur le gouvernement versaillais tout en donnant leur avis sur les grèves de 1995.

Le film est mal accueilli et Arte, coproductrice, ne le défend pas. Les acteurs se réunissent au sein de l’association Rebond pour la Commune, afin de soutenir le film et de poursuivre le travail d’accompagnement et de débat critique impulsé par Peter Watkins autour de ses réalisations précédentes.

Fiche technique : Auteur et réalisateur : Peter Watkins

Image :Odd Geir Saether

Son : Jean-François Priester

Montage : Agathe Bluysen, Peter Watkins, Patrick Watkins

Décors : Patrice Le Turcq

Production : 13 Productions

Pays : France

Distribution :

Eliane Annie Adalto

Pierre Barbieux

Bernard Bombeau

Maylis Bouffartigue

Geneviève Capy

Anne Carlier

Véronique Couzon

Piotr Daskiewicz

210 participants au total…

La plupart des acteurs sont non professionnels. Certains des Versaillais ont été recrutés par une petite annonce passée dans Le Figaro alors que les communards ont été recrutés parmi les habitants du 11e arrondissement de Paris.

