La Commune de Paris (1951)

Fiche technique :

Récitant : Julien Bertheau (de la Comédie-Française)

Poèmes : Eugène Pottier

Chansons : Henri Bassis interprétées par les chorales Guy Moquet et Espoir

Musique : Joseph Kosma

Chef opérateur : André Dumaître

Effets spéciaux : Henri Ferrand

Conseillers historiques : Jean Dautry et Albert Soboul

Montage : Ginette Ducoureau

Assistant opérateur : Philippe Brun

Collaboration : Nat Lilenstein

Lieux et monuments : Paris (dont Belleville et Ménilmontant)