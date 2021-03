La Commune de 1871 expliquée en images

Laure Godineau, éditions du Seuil.

De la belle ouvrage pour accompagner le 150e anniversaire

Dès le rabat et les pages de garde, le ton et la couleur sont donnés, ceux du drapeau rouge des insurgé·e·s de 1871.

En six chapitres enlevés et fortement illustrés – c’est le premier intérêt de ce livre qui semble être le seul de sa catégorie parmi l’importante production de ce début d’année en lien avec la Commune de Paris –, l’auteure nous invite à un voyage dans le temps à travers gravures, peintures, dessins et photographies du temps, puisées aux meilleures sources. Le rapport textes/images est très bien conçu, avec des illustrations pleine page, voire double page, reproduites avec soin, qui nous entraînent au cœur des événements.

La très grande majorité des illustrations reprises dans cet ouvrage est certes connue, mais ce sont leur choix et leur agencement éditorial qui font, en partie, la valeur de ce travail.

Maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l’université Sorbonne Paris Nord, Laure Godineau travaille depuis longtemps sur la Commune et en est aujourd’hui une des meilleures spécialistes universitaires.

En dialogue avec un adolescent qui s’étonne de voir fleurir, aujourd’hui, sur les murs de Paris l’inscription « Vive la Commune ! », l’auteure reprend de façon didactique, avec clarté et précision, toutes les questions que cet événement émancipateur a posées aux acteur·trice·s de 1871, comme celles que nous continuons de nous poser aujourd’hui. Comme l’écrit Laure Godineau dans son introduction : « Il faut à la fois s’intéresser au temps court, celui qui a conduit au déclenchement, et à un temps plus long, celui qui permet de comprendre que les insurgés se sont aussi soulevés pour mettre en place quelque chose de nouveau, sur le long terme. »

En s’adressant à cet adolescent curieux, l’auteure s’adresse également à toutes celles et tous ceux qui souhaitent comprendre l’événement et/ou mieux le connaître.

De la belle ouvrage que les libraires devraient mettre en avant dans leurs vitrines et sur leurs tables en ces temps de 150e anniversaire !

Vive la Commune !

Marc Plocki