La Cecilia (1975)

La Cecilia Jean-Louis Comolli Durée : 105 minutes

Année de sortie : 1975

Synopsis :

Le film est inspiré de l’histoire d’un colonie anarchiste italienne, la Colônia Cecilia, dans le Brésil des années 1890.

À la fin du XlXe siècle, des anarchistes italiens émigrent au Brésil pour y fonder une communauté sans chef, sans hiérarchie, sans patron, sans police, mais pas sans conflit, ni passion…

Point de vue du réalisateur :

« Avant tout La Cecilia (pour moi) est un film sur la migration. Sur le passage d’un pays à un autre, d’une culture à une autre, d’une langue, d’une société, à une autre langue, une autre société. Aussi bien sur le passage d’un type de lutte à un autre, d’une sorte de marginalité à une autre. » (Jean-Louis Comolli, Cahiers du Cinéma, janvier 1976)

« (…) Cette utopie d’hier convoque quelques-unes des questions brûlantes d’aujourd’hui : celle d’une organisation non répressive, celle de la circulation du savoir et du pouvoir, celle de la libération des femmes et de la lutte contre l’appareil familial. Les seuls rêves intéressants sont ceux qui mettent en crise le vieux monde et, en celui-là même qui rêve, le vieil homme. L’utilité des utopies se mesure aux résistances qu’elles rencontrent. » (Jean-Louis Comolli, Cinéma[s] de France, 2008)

Fiche technique : Réalisation : Jean-Louis Comolli

Conseiller technique : Jacques Doniol-Valcroze

Scénario : Jean-Louis Comolli, Eduardo de Gregorio, Marianne di Vettimo

Photographie : Yann Le Masson

Son : Tonino Testa, Mario Celantano

Musique : Michel Portal

Production : Filmoblic – C.E.C.R.C.T (Paris) – Saba Cinematografica (Rome)

Directeurs de production : Hubert Niogret, Bruno Ridolfi

Pays : France

Distribution :

Maria Carta :Olimpia

Massimo Foschi :Giovanni Rossi

Vittorio Mezzogiorno : Luigi

Mario Bussolino : Ernesto Lorenzini

Bruno Cattaneo : Longhi

Piero di Jori : Alfredo

Et Beppe Loparco, Giancarlo Pannese,Biagio Pelligra, Giuliano Petrelli, Gabriele Tozzi, Francesca Libertucci, Renato Pereira, Linicio Pereira

A visionner ici (version italienne) :