La Barricade du point du jour (1978)

La Barricade du point du jour René Richon Durée : 116 minutes

Année de sortie : 1978

Synopsis :

Au cours de la Commune de Paris, le 22 mai 1871, dans une petite rue de Montmartre, le quartier est encore paisible. On annonce toutefois que les Versaillais approchent. La communauté entreprend la construction d’une barricade. La nuit prend un air de fête à la faveur de laquelle Eugène Pottier est invité à lire l’un de ses poèmes. Mais au matin du 23 mai, les Versaillais sont tout près, sur les toits.

Fiche technique : Réalisation : René Richon

Scénario : René Richon et Yves Oppenheim

Photographie : Ramon Suarez

Musique : Antoine Duhamel

Décors : Baptiste Poirot

Son : Michel Brethez

Conseiller technique : Bertrand Tavernier

Directeur de production : Jean-Louis Lapasset

Production : Les Films du Point du Jour, SFP

Distribution :

Anicée Alvina : Élise

Edmond Ardisson : Martégay

Jean-Luc Bideau : Bouillon

Eliane Boeri : Flora

Martine Boeri : Mlle Suzanne

Claude Brosset : Madrou

Raymond Bussières : Jean-Baptiste, le maître charpentier

Monique Chaumette : Henriette

Étienne Chicot : Rigault

Henri Crémieux : Bérat

Danièle Delorme : La Générale Eudes

Albert Dray : Raoul

Et Paulette Dubost : Mme Lapoule, Pierre Fabien : Le garde national, Pierre Forget : Turquet, Tomas Hnevsa : Ferdinant, Philippe Hottier : Achille Barobeau, Bruno La Brasca : Dureteste, Jean-Pierre Laurent : Gouvion, Ginette Leclerc : Mme Bouroche, Béatrice Moulin : Mme Hortense, la mastroquette, Julian Negulesco : Général Dombrowski, Philippe Noiret : Eugène Pottier, Chantal Pelletier : Marie, Alain Salomon : Edgar, le peintre, Laszlo Szabo : Léo Fränkel, Dominique Valentin : Charlotte, Cécile Vassort : Leila