Un numéro spécial d’Actualité(s) de la Commune consacré à Brice Le Gall et son exposition Justice et respect – Le soulèvement des Gilets jaunes

En complément de l’exposition, pour donner envie ou en garder trace, un numéro spécial d’Actualité(s) de la Commune est consacré à Brice Le Gall qui dans un texte en forme d’essai croise communards et Gilets jaunes et tente des rapprochements entre les deux soulèvements.

Actualité(s) de la Commune numéro spécial Brice Le Gall

DES COMMUNARDS AUX GILETS JAUNES – DEUX RÉVOLTES POPULAIRES

Brice Le Gall nous fait partager le quotidien des Gilets jaunes, des scènes de rond-point, de manif, de lutte, des portrait intimistes. Il saisit la lutte des Gilets jaunes avec un noir et blanc au plus proche des événements, des moments de réflexion, de repos. Son travail documentaire est celui de la photographie sociale, d’un engagement dans une photographie politique qui rend compte de l’état du monde et nous révéle les invisibles.

A voir absolument. Pour découvrir son travail bricelegall.com

Exposition photographique

Espace Louise Michel 42 ter, rue des Cascades Paris, 75020.

Du 6 juin au 11 juillet. Horaires de l’exposition les jeudi, vendredi, samedi et dimanche entre 14h et 18h.

Une exposition de la Saison communarde en partenariat avec l’Espace Louise Michel