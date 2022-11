Insurgé.es ! l’exposition sur celles et ceux de la Commune au Musée d’art et d’histoire Paul Eluard de Saint-Denis

L’exposition Insurgé.es ! entend faire la part belle aux nouvelles approches historiques de la Commune de Paris de 1871. En s’appuyant sur des œuvres et documents remarquables, célèbres ou jamais dévoilés, elle présente les événements et les mémoires qui les ont transmis à hauteur d’hommes, de femmes et d’enfants – qu’ils soient célèbres ou moins connus, identifiés ou anonymes, individus ou collectifs. Plus de 30 personnalités de tous horizons sont invitées à partager leur point de vue sur cet épisode historique et ses résonances contemporaines.

Le Musée possède l’un des plus importants fonds sur la Commune de Paris de 1871 dont photographies d’époque, journaux, caricatures, dessins d’actualité, affiches sont présentés dans cette belle expo placée sous le signe des regards, ceux de l’époque et ceux d’ajourd’hui sur celles et ceux qui firent la Commune.

Dans chaque section, historien.nes, écrivain.es, journalistes, philosophes, enseignant.es ou artistes partagent leurs regards en toute subjectivité à travers de brefs textes constituant un parcours polyphonique, qui permet de souligner les nuances, de donner à entendre différentes voix, complémentaires ou parfois contradictoires, faisant dialoguer les époques et les points de vue.

L’exposition est accompagnée d’un riche programme d’actions culturelles et éducatives ainsi que d’un catalogue publié sous la direction d’Anne Yanover aux éditions Libertalia.

Une exposition concoctée par :

Anne Yanover, Directrice du Musée d’art et d’histoire Paul Eluard

Laure Godineau, Maîtresse de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord, membre du Laboratoire Pléiade

Avec la collaboration de :

Julien Donadille, Elsa Tilly et Florence Trovel.

Insurgé.es ! du 9 décembre 2022 au 6 mars 2023

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE PAUL ELUARD

22 bis, rue Gabriel Péri

93200 Saint-Denis

HEURES D’OUVERTURE

lundi – mercredi – vendredi : 10h/17h30 jeudi : 10h/20h

samedi – dimanche : 14h/18h30

Fermé mardi et jours fériés

Fermeture annuelle du 26 au 31 décembre 2022

TARIFS

Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €