« Il faut venger Gervaise » soutien dans le Comminges la lutte contre la réforme des retraites

Le dimanche 12 mars, Gervaise renaissait de ces cendres, invitée par l’intersyndicale du Comminges pour aider la caisse de grève contre la réforme des retraites et maintenant le spectacle est disponible en vidéo.

Le spectacle « Il fait venger Gervaise », un conte musical et philosophique, a repris du service du côté de Saint-Gaudens le temps d’une soirée et cela a été l’occasion de le filmer et c’est maintenant disponible en video ici



Le collectif Rue de la Commune poursuit son travail sur la mémoire sociale et ouvrière par le biais de visites mémorielles sur Paris et sa banlieue ou de balades chantées.

Alors si vous voulez que les blanchisseuses et Gervaise animent une mobilisation, n’hésitez pas.

Et si vous habitez Paris ou sa région ou passez par là ne loupez pas les balades.

Plus d’infos sur le site de Rue de la Commune.