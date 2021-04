Il faut sauver Gervaise, le conte musical en feuilleton

Le conte musical sur des blanchisseuses imaginé par Anouk Colombani, MyMitchell et Théo Erri sera disponible en feuilleton jusqu’à fin avril.

Le 28 mars, les élus sont intronisés en tant que Commune… de Paris. Dans d’autres villes, on se lève aussi. Du côté de l’immeuble où vit Gervaise, la fête continue. On chante et on danse, on (re)fait librement de la politique.

Le peuple fête l’insurrection : https://www.youtube.com/watch?v=m4zEHHyUa-s

Les travailleuses se manifestent : https://www.youtube.com/watch?v=9dYsVhCBe2w

Pour rappel, la jeune Sidonie, blanchisseuse, déclament les rêves communeux : https://www.youtube.com/watch?v=y-qycxQb3oM

Parution en feuilleton des chansons jusque fin avril…

Retrouvez toutes les informations sur www.ruedelacommune.com