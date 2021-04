Hommages à Bernard Noël

Bernard Noël, écrivain, poète, essayiste, critique d’art et auteur du Dictionnaire de la Commune (L’Amourier) est décédé et plusieurs hommages lui sont rendus : par Michèle Audin sur son blog – Lisons son dictionnaire de la Commune, par Solidaires, Les Utopiques et Solidaritat, il participa à plusieurs numéro de la revue de l’union syndicale Solidaires du Gard.

Un adieu au grand communard et poète.

Le site Atelier Bernard Noël vous permettra de découvrir toutes les facettes de l’œuvre de cet écrivain engagé dans l’art et la Commune.