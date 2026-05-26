Hommage à la Catalogne dans le cadre d’une soirée Espagne sur Histoire TV

Le livre « Hommage à la Catalogne » raconte l’engagement de George Orwell dans la révolution et la guerre d’Espagne. C’est un livre hanté par les images, que l’on retrouve en particulier dans les reportages des opérateurs anarchistes de la CNT. En explorant ces images, le film propose de faire partager l’expérience d’Orwell en Espagne à travers une expérience nouvelle, une expérience de cinéma.

Grand Prix du projet de documentaire historique des Rendez-vous de l’histoire à Blois

suivi de :

22h00 :

LES OUBLIÉS DE L’ESPAGNE

Écrit et réalisé par Xavier Villetard (2020) France

Disponible en streaming 30 jours dès la diffusion

Franco est enterré dans la « Vallée de los Caïdos » qui rassemble des combattants franquistes et républicains. Quand le gouvernement vote le déménagement du dictateur dans un mausolée plus modeste, la polémique fait rage.

22h55

SUR LES TRACES DE GERDA TARO

Écrit et réalisé par Camille Ménager (2020) France

Disponible en streaming 60 jours dès la diffusion

Pionnière du photojournalisme, Gerda Taro a disparu à la veille de ses 27 ans alors qu’elle photographiait la guerre civile espagnole aux côtés des Républicains. Longtemps oubliée, son ombre surgit aujourd’hui des limbes de l’Histoire. Un destin tragique et une œuvre aussi remarquable que méconnue.

A voir sur vos box et Histoire TV